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12 Ekim 2018 Cuma 13:57

Yusuf Yazıcı düşüşte

Trabzonspor’da altyapıdan A takıma yükselen ve gösterdiği performans ile Avrupa’dan transfer teklifleri alan Yusuf Yazıcı, bu sezon geçtiğimiz sezonki performansını arattı. Yusuf, A Milli Takım’ın, Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçında da 21 kişilik kadroda yer almadı.

Yusuf Yazıcı düşüşte
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Trabzonspor’da altyapıdan A takıma yükselen ve gösterdiği performans ile Avrupa’dan transfer teklifleri alan Yusuf Yazıcı, bu sezon geçtiğimiz sezonki performansını arattı. Yusuf, A Milli Takım’ın, Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçında da 21 kişilik kadroda yer almadı.

Trabzonspor’da A takıma yükseldikten sonra gösterdiği performansla milli takıma çağrılan Yusuf Yazıcı, bu sezona beklentilerin altında başladı. Sezon başında Avrupa’dan transfer teklifleri alan Yusuf Yazıcı, Spor Toto Süper Lig’in ilk 8 haftasında takıma gol katkısı sağlayamadı. Yusuf Yazıcı 10 golle geçen sezon bordo-mavili takıma puanlar kazandırırken, bu sezon henüz golle tanışamadı.

Yedek kulübesinde oturdu

21 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon 7 karşılaşmada toplam 492 dakika görev yaparken son olarak görev yaptığı Göztepe maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşerek, Kasımpaşa maçında forma giyemedi. Genç oyuncu, Akhisarspor ile oynanan maçta ise uzun bir aradan sonra yedek kulübesinde oturdu. Oyuna sonradan giren Yusuf, 19 dakika sahada kaldı.

İlk 6 haftada 4 sarı kart gördü

Ligde 6 haftada 4 kez sarı kart Yusuf, 7. haftada Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyemedi. İlk haftaların en agresif oyuncusu olarak göze çarpan genç yıldız, sezona arzuladığı başlangıcı yapamadı.

21 kişilik kadroda yer almadı

Trabzonspor’un A Milli Takım kadrosunda yer alan tek oyuncusu olan Yusuf Yazıcı, Rusya ile Trabzon’da oynanan maçta ilk on birde başladı ancak performansının altında kalan oyuncu 57. dakikada kulübeye çekildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yıldız oyuncuyu İsveç ile oynanan maçta yedek kulübesinde bekletirken, Rize’de Bosna Hersek ile oynanan hazırlık maçında ise 21 kişilik kadroya dahil etmedi.
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