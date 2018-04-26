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26 Nisan 2018 Perşembe 21:06

Zehra Güneş: “Şampiyonluk için çok mutluyum”

VakıfBank genç oyuncusu Zehra Güneş, kariyerindeki ilk şampiyonluğu yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Zehra Güneş: 'Şampiyonluk için çok mutluyum”
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VakıfBank genç oyuncusu Zehra Güneş, kariyerindeki ilk şampiyonluğu yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 5. maçında Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşılaştığı VakıfBank’ı yendi ve 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan VakıfBank genç oyuncusu Zehra Güneş, “Türkiye zorlu bir lig. İki takım da kalitesini gösterdi. Seriyi buraya kadar zordu. İlk şampiyonluğum. Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Umarım devamı gelir” diye konuştu.

Zehra Güneş ayrıca turnuvada Vestel Özel Ödülü’nde sahibi olmuştu.
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