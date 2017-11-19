Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 18:02

Zeljka Obradovic: "Önemli bir galibiyetti"

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljka Obradovic, Eskişehir Basket maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Eskişehir Basket’i rahat geçti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında...

Zeljka Obradovic: 'Önemli bir galibiyetti'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljka Obradovic, Eskişehir Basket maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Eskişehir Basket’i rahat geçti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Başantrenör Obradovic, "Şu ana kadar çok iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Çok büyük bir saygı ile geldik. Sadece 1 antrenmanla hazırlık yapma şansımız oldu. İlk yarıda birkaç dakika kötüydü. Onun dışındaki her şeyi doğru yaptılar. Bizim için önemli bir galibiyetti. En önemlisi de süre alan tüm oyuncuların katkısı çok iyiydi. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Eskişehir’e de yaptığı her şey için tebrik ediyorum" dedi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<