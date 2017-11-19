Zeljka Obradovic: 'Önemli bir galibiyetti'

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljka Obradovic, Eskişehir Basket maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Eskişehir Basket’i rahat geçti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Başantrenör Obradovic, "Şu ana kadar çok iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Çok büyük bir saygı ile geldik. Sadece 1 antrenmanla hazırlık yapma şansımız oldu. İlk yarıda birkaç dakika kötüydü. Onun dışındaki her şeyi doğru yaptılar. Bizim için önemli bir galibiyetti. En önemlisi de süre alan tüm oyuncuların katkısı çok iyiydi. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Eskişehir’e de yaptığı her şey için tebrik ediyorum" dedi.