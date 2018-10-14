Zeljko Obradovic: “İkinci yarıda her şeyi değiştirdik”

Fenerbahçe Basketbol Başatrenörü Zeljko Obradovic, 72-80 yendikleri Türk Telekom Basketbol maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İkinci yarıda her şeyi değiştirdik” dedi.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. hafta müsabakaları kapsamında...

Fenerbahçe Basketbol Başatrenörü Zeljko Obradovic, 72-80 yendikleri Türk Telekom Basketbol maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İkinci yarıda her şeyi değiştirdik” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. hafta müsabakaları kapsamında Türk Telekom Basketbol Takımı’na konuk olan son şampiyon Fenerbahçe Basketbol Takımı, mücadeleden 72- 80 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Basketbol Başatrenörü Zeljko Obradovic, “Öncelikle Türk Telekom’u tebrik ediyorum. İlk yarıda özellikle çok iyi oynadılar. 40 dakika boyunca maçın içindeydiler. Bize gelecek olursak ikinci çeyrekte oynadığımız gibi oynamamalıyız. Sadece 9 sayı ürettik. İkinci yarıda her şeyi değiştirdik. Özellikle 3. çeyrekte hiç top kaybı yapmadan oynadık. İkinci yarıdaki oyun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Fakat şunu anlamamız gerekiyor ki maç 40 dakika. Taraftarımıza ve rakip takımın taraftarına da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Marko Guduric ise, “Takımımı tebrik ediyorum. Rakibi de iyi oyun ve savaşmasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynamadık. Çok fazla atış kaçırdık. İkinci yarıda daha iyiydik ve bu sebeple maçı kazanmayı başardık” şeklinde konuştu.