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12 Ekim 2018 Cuma 23:05

Zeljko Obradovic: “İlk çeyrekten son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettik”

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Gran Canaria karşısında ilk çeyrekten son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettiklerini söyledi.

Zeljko Obradovic: 'İlk çeyrekten son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettik”
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Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Gran Canaria karşısında ilk çeyrekten son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe, THY Euroleague’nin ilk haftasında sahasında karşılaştığı İspanya ekibi Gran Canaria’yı 97-72 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Euroleague’de olmayı hak eden bir takım ile oynadık. Herkes merak ediyordu. İspanya’da 3 maç oynadılar. Savunma ve hücumda yüksek ritimle oynuyorlar. Çok fazla üç sayı kullandılar. Hücum ribauntlarına da gittiler. Bizim için iyi olan üçlüklerinin iyi olmaması. Kontrol altına aldık. İlk çeyrek son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettiğimize inanıyorum. Sezon içerisinde Gran Canaria’nın iyi bir takım olacağını göreceksiniz. Takımın performansından da çok memnunum. Oyuncularımı güzel maç için tebrik ediyorum” diye konuştu.

Obradovic, ayrıca sezon içerisinde 80’e yakın maç yapacaklarını belirterek, her oyuncunun desteğinin olması gerektiğini söyledi.
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