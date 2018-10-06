Zeljko Obradovic: “Oyuncuların reaksiyonu çok iyiydi”

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic alınan galibiyet sonrası yaptığı konuşmada, oyuncularının göstermiş olduğu reaksiyonunun çok iyi olduğunu söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş Sompo Japan’ı 78-73 mağlup etti. Müsabaka ardından konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, çok zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Daha çok çalışmaya gerek duyduğumuz oldukça net ve maç maç ilerleyip neler değiştirdiğimizi görmemiz gerekiyor. Oyuncuların reaksiyonu çok iyiydi ve bundan dolayı çok mutluyum. Sezon uzun ve önümüzde 70 maçtan fazla maç var o yüzden sabırlı olmalıyız. Her maçta olduğu gibi olumlu olumsuz şeyler vardı ama sezon başında bunlar çok doğal. Her zaman söylediğim gibi herkesin sağlıklı olup takıma yardımcı olmaya hazır olması gerekiyor. 100 günden sonra maça çıkmak çok mutluluk vericiydi. Taraftara çok teşekkür ediyorum çok güzel karşıladılar. Bütün sene boyunca bizim için çok önemliler. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar ve güzel bir performans sergilediler” diye konuştu.

Nicolo Melli: “Çok zor bir maçtı”

Fenerbahçe’nin başarılı basketbolcusu Nicolo Melli ise, çok zor bir maç olduğunu anlatarak, “İlk maça derbiyle başladık. 2-3 gün önce kupayı kaybettikten sonra bu maçı oynamış olduk. Kimyamızı toparlamamız gereken şeyler var. Euro League maçına konsantreyiz. Beşiktaş bizi çok zorladı” şeklinde konuştu.