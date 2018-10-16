Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kuraları, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çekildi. Karşılaşmalar 30-31 Ekim ve 1 Kasım’da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kuraları çekildi. Bu turda, kupayı kazanan Akhisarspor’un yanı sıra ligi ilk 4 sıra içinde tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir yer almıyor. Bu 4 takım bir sonraki turda turnuvaya dahil olacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında tekrar edilmesi kararlaştırılan mücadeleye, kararı protesto ederek çıkmayan Beşiktaş ise aldığı men cezası nedeniyle bu yıl Türkiye Kupası’nda boy göstermiyor. Tek maç eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar, 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ali Düşmez: “Bu turda bütün ligler mücadele ediyor”

Kura çekimi öncesinde Pazarspor Asbaşkanı Talat Günday söz alarak, ödeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Bunun üzerine TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de konuyla ilgileneceklerini söyledi. Kura çekiminin başlamasının ardından konuşan Düşmez, “Bu turda tüm ligler mücadele ediyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çok güzel ve renkli bir yarış oluyor. Maddi manevi beklentilere karşılık vermek için tüm imkanlarımızı değerlendiriyoruz. İlk 3 turda 30 maçın canlı yayınlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İddaa programına dahil edilmesi de çok önemliydi. Bu turun centilmence geçmesi en büyük arzumuz. Tüm takımlara başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Düşmez’in konuşmasının ardından kura çekimi başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Menemen Bld. - Zonguldak Kömürspor

Kastamonuspor - Altay

Kayserispor - Pazarspor

Altındağ Belediye - Aytemiz Alanyaspor

Adana Demirspor - Dersim 62 Spor

Batman Petrol Spor - Kasımpaşa

Hatayspor - Fethiyespor

Bugsaşspor - Trabzonspor

Ankaragücü - Erbaaspor

Sivas Belediyespor - Denizlispor

Bandırmaspor - Van BŞB

Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor

Balıkesir Baltok - Pendikspor

Etimesgut Bld. - İstanbulspor

BB Erzurumspor - Keçiörengücü

Darıca GB - Kardemir Karabükspor

Göztepe - Çengelköy

Nazilli Bld. - Osmanlıspor

Antalyaspor - Yomraspor

Bodrumspor - DG Sivasspor

Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor

Şile Yıldızspor - Boluspor

Gençlerbirliği - Diyarbekirspor

Karagümrük - Afjet Afyonspor

Ümraniyespor - Anagold Erzincanspor

Sarıyer - Çaykur Rizespor

Bursaspor - 1461 Trabzon

Gümüşhanespor - Giresunspor