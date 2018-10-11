Ziya Doğan: “Tek vücut olmalıyız”

TFF 2.lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor’un teknik direktörü Ziya Doğan, takımın düzeleceğini ve hiç kimsenin bu noktada bir korkusunun olmamasını isterken takımı toparlamak için herkesin tek vücut olması gerektiğinin altını...

TFF 2.lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor’un teknik direktörü Ziya Doğan, takımın düzeleceğini ve hiç kimsenin bu noktada bir korkusunun olmamasını isterken takımı toparlamak için herkesin tek vücut olması gerektiğinin altını çizdi.

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde kulüp basın sözcüsü Hayati Yalçın’la birlikte haftalık olağan basın toplantısını gerçekleştiren Doğan, ilk olarak hafta sonu sahalarında konuk ettikleri ve 1-1 biten Utaş Uşakspor A.Ş maçını değerlendirdi.

“Çok forvetle oynamak demek çok gol atmak demek değil”

Uşakspor’un çok iyi bir takım olduğunu kaydeden Doğan, “İlk yarı bizi farklı şekilde yenebilirlerdi. Çok pozisyona girdiler. Biz sıfır pozisyonla ilk yarıyı bitirdik. Çok forvetle oynamak demek çok gol atmak demek değil. 4 forvetle oynadık. Öyle bir risk aldık. 4’lü forvette baskılı düzenle oynamak istedik ama başaramadık. Futbolcu antrenmanda hazır gözükse bile maç ayrı bir kondisyondur. Bu maçta ilk yarıda 5 gol atabilirlerdi. 2.yarıda biz dengeyi kurduktan sonra da biz galip gelebilirdik. Direkten dönen, vuramayan pozisyonlarımız vardı. Üzgünüz. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk. Takımın özgüveni açısından önemliydi ama olmadı. Bunlar olacak” dedi.

“Hiçbir rakibi bizden daha yüksek, hiçbir rakibi bizden daha düşük görmüyor, profesyonelce hazırlanıyoruz”

13 Ekim Cumartesi günü Manisa 19 Mayıs stadyumunda Manisaspor’a konuk olacağını kaydeden Doğan, “Hiçbir rakibi bizden daha yüksek, hiçbir rakibi bizden daha düşük görmüyoruz. Profesyonelce hazırlanıyoruz. Çocukların morale ihtiyacı var. Deplasmanda oynayacağımız maçın ardından bir hafta içinde 3 tane maç oynayacağız. Burada herkes gibi hedefimiz en iyi şekilde bu 3 maçı en iyi şekilde atlatmak” diye konuştu.

“Gümüşhanespor’un çıkarları bütün Gümüşhane’nin çıkarıdır”

Şehirde yerel medyasıyla, futbolcusuyla, taraftarıyla, yönetimiyle hep bir bütün olunmazsa işlerinin zor olduğunu, herkesin işin bir ucundan tutması halinde bu işi başaracaklarını dile getiren Doğan, “Bazı şeyler bizi çok üzüyor. Bu birlik beraberliği Gümüşhanespor’da şuana kadar göremedim. Geçen seneyle bu sene arasında ne fark var? Aynı zihniyet devam ediyor. Bizim bunları aşmamız lazım. Gümüşhanespor’un çıkarları bütün Gümüşhane’nin çıkarıdır. Eğer bu gözle bakar bu takımı yukarılara çeker kategori atlarsak herkes bundan nasibini alır. Bazı çevrelerde küçük olsun bizim olsun mantığı var. Bunlar beni üzüyor. Şahsi menfaatlerine Gümüşhanespor’u kimse alet etmesin” diye konuştu.

“Takımı toparlamak için hep beraber tek vücut olmamız lazım”

Çok kritik bir döneme girdiklerinin altını çizen Doğan, şöyle konuştu: “Gümüşhanespor şuanda iyi değil diyerek bunu fırsat bilip te kulübe saldırıya geçersek bundan kimsenin kazancı olmaz. Şu 4 maçta en iyi şekilde puan toplamamız lazım. Medyasıyla, taraftarıyla, futbolcuyla bir bütün olmamız lazım. Ama bazı kişiler kendi çıkarı peşinde koşuyor. Buna hiçbir Gümüşhanelinin müsaade etmemesi lazım. Takım düzelir. Eminim. Sabırlı olursak 17-18 puanı yakalamış, şuanda 6-7 puan var. Hiç kimsenin korkusu olmasın, rahat olsun ama bu nifaklara müsaade etmesin. Gümüşhanespor’un kötü olması kimsenin menfaati olmamalı. Her türlü fedakarlığı bende yapıyorum, yöneticilerimde yapıyor, futbolcularım da yapıyor. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Bizim burada niyetimiz bu takımı toparlamak için hep beraber tek vücut olmamız lazım”

Teknik patron Doğan, her sakatlanan oyuncuyu İstanbul ve Ankara’ya göndermeden basit tedavileri halledebilmek için yönetim kuruluna fizyoteraspist almak istedikleriyle ilgili talebi de ilettiklerini sözlerine ekledi.