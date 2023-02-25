Stadın adının değiştirilmesi için genel kurul veya yönetim kurulu kararı yeterli değildir

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Brezilyalı yıldız Felipe, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve yedek kulübesinde kalan Wellington veya Montero ile yolları ayırması halinde kadroya katılacak. 1.90 Teknik ekip tarafından "onaylanan" resmi kayıp durdurma teması başlatıldı. Profesyonel futbol kariyerine Uniao Mogi takımında başladı. Ardından Bragantino'ya transfer oldu. Sırasıyla Coimbra, Corinthians, Porto ve Atletico Madrid'de forma giydi. 2019'da Porto'dan İspanya milli takımına 20 milyon euro'ya transfer oldu. 1.90 boyunda olan Felipe, bek pozisyonunda defans oyuncusu olarak görev yapıyor. Yıldız oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Brezilya milli takımı adına 2 maça çıkan Felipe'nin şu anki değeri 3 milyon. Transfer dönemi sona erdikten sonra Rossoneri, Adem Ljajic'i kadrosuna kattı.

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