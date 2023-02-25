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Stadın adının değiştirilmesi için genel kurul veya yönetim kurulu kararı yeterli değildir
Aynı şekilde yürürlükteki yönetmeliğe göre “Genel Müdürlüğün mülkiyetinde ve/veya kullandığı tesisler ile Genel Müdürlüğün mülkiyetinde veya kullandığı gençlik ve spor tesislerinin mülkiyeti kulüplere, diğer kurum ve kuruluşlara, sınırlı kiralama ve imtiyazlar. rem Bakan tarafından onaylanır, hediye edilebilir veya değiştirilebilir. Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası arasındaki transfer çalışmalarını hızlandırmak için eksik olan pozisyonları takviye etmeyi planlıyor. Siyah beyazlı takımlarda Teknik Direktör Şenol Güneş'in aktardığına göre öncelikli pozisyonlardan biri defans hattı.İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Brezilyalı stoper Felipe, Kartal'ın vbet gündemine oturdu. Beşiktaş şimdi de Atletico Madrid'den Felipe'yi takip ediyor. Kartal'ın en büyük avantajı Felipe'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması.
Brezilyalı yıldız Felipe, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve yedek kulübesinde kalan Wellington veya Montero ile yolları ayırması halinde kadroya katılacak. 1.90 Teknik ekip tarafından "onaylanan" resmi kayıp durdurma teması başlatıldı. Profesyonel futbol kariyerine Uniao Mogi takımında başladı. Ardından Bragantino'ya transfer oldu. Sırasıyla Coimbra, Corinthians, Porto ve Atletico Madrid'de forma giydi. 2019'da Porto'dan İspanya milli takımına 20 milyon euro'ya transfer oldu. 1.90 boyunda olan Felipe, bek pozisyonunda defans oyuncusu olarak görev yapıyor. Yıldız oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Brezilya milli takımı adına 2 maça çıkan Felipe'nin şu anki değeri 3 milyon. Transfer dönemi sona erdikten sonra Rossoneri, Adem Ljajic'i kadrosuna kattı.
Lisans yayınlandıktan sonra ilk 11
Sırp orta saha oyuncusu lisanssız olduğu için bir ay beklemek zorunda kalırken, antrenmanlardaki performansı dikkatleri üzerine çekti. Antrenör Pirlo, lisansını vbet giriş alır almaz Ljajic'i ilk 11'e dahil etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile başlayan transfer arayışları Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı. Bu maçtan 4 futbolcunun daha takip edildiği anlaşılırken, Şenol Güneş'in talebi üzerine hedef oyuncuya yönelen Beşiktaş yönetimi, iki yıldızın hayatını kaybettiğini teknik ekip adına bildirdi. Ocak ayında büyük bir transfer anlaşmasına imza atmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, şu sıralar Dünya Kupası'nı yakından izliyor. Şenol Güneş'in ardından transfer kampanyasına giren Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısında beklenen seviyeye çıkamadı.