Suç makinesi polisten kaçmadı

Malatya'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suç makinesi polisten kaçmadı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin aranması bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B ‘nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri düzenledikleri operasyonla zanlıyı saklandığı adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 34 ayrı suç kaydı bulunan zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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