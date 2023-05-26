Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da ailesiyle birlikte kaldığı çadır kentte sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Olay, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeker Fabrikası yerleşkesinde oluşturulan çadır kentte meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte çadırda yaşayan 2 yaşındaki yabancı uyruklu H.A. dengesini kaybederek bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Durumun fark edilmesi üzerine çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkarılan çocuk kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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