Süleyman Oktay'ın açıklaması şöyle

"Beşiktaş'ta gerekli bir barış var. Kulüpte en yüksek makama sahip olan iki kişiden biri yönetim kurulu başkanı, diğeri ise kulüp başkanıdır. Tabii ki aralarında herhangi bir sürtüşme olması gerektiğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın birliğe, anlaşmaya ihtiyacı var. Yetkililer zirvedeyken bu iki isim daha çok konuşmalı. Beklemek. Yönetim kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, yönetimle görüş alışverişinde bulunamayacağını ve kendini dışlanmış hissettiğini söyledi. Bu nedenle meclis toplantısında Ahmet Nur Çebi'yi doğrudan hedef gösterdi. Biraz ağır oluyor. Ayrıca Yamatürk'ün bu kadar yavaş konuşmasını da istemiyorum çünkü bu diyalog tek başına gerçekleştirilemez. Aralarında başka bir soğukluk da olabilir. Ama tekrar ediyorum, totobi bunlar Ahmet Nur Çebi'nin veya Tevfik Yamantürk'ün şahsi meseleleri değil. Milyonların aşkla buluştuğu Beşiktaş kulübü burası. Bu konuda daha dikkatli olmaları gerekir. Oradan çıkan açıklama bir anda camianın tepkisini çekti. Her yerde titriyor. Herkes ne olduğunu merak ederek boş bir dehşetle birbirine baktı. Bu pozisyonlar Beşiktaş için çok önemli ve kutsal. Bu alanlarda kulübe zarar vermemek için özen gösterilmelidir.

BEŞİKTAŞ bu atmosferde şampiyon olabilir mi?