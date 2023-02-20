Süleyman Oktay'ın açıklaması şöyle
"Beşiktaş'ta gerekli bir barış var. Kulüpte en yüksek makama sahip olan iki kişiden biri yönetim kurulu başkanı, diğeri ise kulüp başkanıdır. Tabii ki aralarında herhangi bir sürtüşme olması gerektiğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın birliğe, anlaşmaya ihtiyacı var. Yetkililer zirvedeyken bu iki isim daha çok konuşmalı. Beklemek. Yönetim kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, yönetimle görüş alışverişinde bulunamayacağını ve kendini dışlanmış hissettiğini söyledi. Bu nedenle meclis toplantısında Ahmet Nur Çebi'yi doğrudan hedef gösterdi. Biraz ağır oluyor. Ayrıca Yamatürk'ün bu kadar yavaş konuşmasını da istemiyorum çünkü bu diyalog tek başına gerçekleştirilemez. Aralarında başka bir soğukluk da olabilir. Ama tekrar ediyorum, totobi bunlar Ahmet Nur Çebi'nin veya Tevfik Yamantürk'ün şahsi meseleleri değil. Milyonların aşkla buluştuğu Beşiktaş kulübü burası. Bu konuda daha dikkatli olmaları gerekir. Oradan çıkan açıklama bir anda camianın tepkisini çekti. Her yerde titriyor. Herkes ne olduğunu merak ederek boş bir dehşetle birbirine baktı. Bu pozisyonlar Beşiktaş için çok önemli ve kutsal. Bu alanlarda kulübe zarar vermemek için özen gösterilmelidir.
BEŞİKTAŞ bu atmosferde şampiyon olabilir mi?
"Lig başladığında Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını göreceğiz. Şenol hoca elinden geleni yaptı. Hazırlıklar devam etti. Tüm gözler, Dünya Kupası sezonunun ardından sona erdi. Takımın bu ışığı verip vermeyeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Sonuç almak istiyorsanız toplulukla bir araya gelmek önemlidir. Topluluğun kısır çatışmalara izin vermemesi önemlidir. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmalı. Bu sürtüşmeler takıma yansırsa başarı totobi giriş gelmez. Daha yüksek seviyeler birleşemezse, daha düşük seviyelere taşabilir. Başta da söylediğim gibi birlik olmalıyız. Bu olumsuzluk tribünlere yansısaydı şampiyonluk olmazdı. " Beşiktaş, Fas milli takımında sakatlık geçiren Romances'e özel istekte bulundu. 'Spor'un haberine göre Beşiktaş futbol takımı sağlık heyeti, hafif bir kas yırtığı yaşayan Romances ile görüştükten sonra Fas milli takımı futbolcusu ve doktorundan Fransız takımının maçına katılmamasını istedi. Romanses, Fas ile Portekiz arasında oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçının 57. dakikasında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.