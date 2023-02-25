Süleyman Seba dönemi mali disiplini yakındır
Bu yıl sponsorlarımız ve yönetici arkadaşlarımızın desteğiyle." , amatör branşta iyi bütçeli bir takım kurabildik. Amatör.Şubede bütçe açığımız yoktu. Futbol takımına çilek transfer etmedik ama sponsorlardan ilgi çok fazla. Çünkü sponsorlar paranın doğru kullanılacağını bilirler. 'Şenol Güneş'in başaracağına inanıyorum' dedi Engin Baltacı, takımın başına Şenol Güneş'in getirilmesiyle ilgili olarak, "Futbol takımının efsane isimlerinden Şenol Güneş'i atadık. Lütfen sabırlı olun" dedi. Topluluğun yapıcı eleştirilerle bizi desteklemesine izin verin. İstediğimiz sonuçları alacağız” dedi. “Yılda yaklaşık bir milyar faiz giderimiz var” Yılda yaklaşık bir milyar faiz giderimiz var. Burs bazlı zamlar var. Türk Lirası kazanıyor, Euro ödüyorsunuz. Pandemi sürecinde kikbet sponsorluklar azaldı. Altyapı oyuncularını toplayıp satıp para kazanmak kısa vadeli bir iş değil. Geleceği göremediğimiz için kripto para işine girmedik. Bütçemizi azaltıyoruz ama bunu yaparken ödemeleri geciktirmiyoruz. İddaa'nın gelirlerinden yeterince pay alamıyoruz. Bu sorunu çözmek için bekliyoruz. Bence tüm kulüplerin bir araya gelmesinin zamanı geldi. Bütün kulüpler emin ellerde. Böyle bir dönemde iyi bir başlangıç yaparsak bu faiz sorununu aşabiliriz” dedi.
"Kaçak yayının gelir kaybına etkisi var"
Engin Baltacı, yayın gelirleriyle ilgili olarak, "Kaçak yayın gelirlerin azalmasını etkiliyor. Kamuoyunda buna karşı çıkılmalı. Ancak futbolumuzun geldiği noktayı görmemiz lazım. Naçizane fikrim artık maç kazanır diye düşünmeye başladık bile." Konfederasyon Kupası'nda hem kulüple hem de milli takımla başarı anlamında geriledik. Futbol kalitemiz düştü. Sonuç olarak, futbol alıcıları tahtanın karşısındadır. Geçmişte uluslararası başarımızla daha çok dikkatleri üzerine kikbet giriş çekiyorduk. Kötü ekonomi, insanların lükslerini azaltmalarına neden oldu. Bu yüzden yeni uyaranlara ihtiyacımız var. Futbolun futbol dışı faktörler tarafından belirlendiği düşüncesini kırmak zorundayız" dedi. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Baltacı, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Stadyum 100.000 kişi olsa bile doldurabilirler. Büyük destek sağlıyorlar. Tüm biletleri toplarsak oyun biter. Hayranlarımızı desteklemeye devam edin ve biz şampiyon olacağız. Aksi takdirde, borç da sıfır olduğunda takım gelişebilir. Ancak bu gelirlerin Avrupa takımlarına rakip olması mümkün mü? imkansız. Dernek Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Futbol A.Ş. bir çatı altında buluşamaz.