Sultansuyu'nda hububat hasadı başladı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde ekim yapılan 8 bin 500 dekar alanda hububat hasadına başlanıldı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde ekim yapılan 8 bin 500 dekar alanda hububat hasadına başlanıldı. Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde Yeniköy ve Merkez işletmelerinde toplam 8 bin 500 dekar alanda hububat hasadına start verildi. Yarış dünyasına kazandırdığı ünlü Arap tayları ile adından sıkça söz ettiren Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde hububat ekimi ile de ekonomiye önemli katkı sağlanıyor.

“3 bin 500 ton mahsul elde edeceğiz”

İşletmedeki hasat sürecine dair açıklamalarda bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, “Sultansuyu Tarım İşletme Müdürlüğü yeni dönem hububat hasadına başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 6 bin 500 dekar buğday, bin 300 dekar yulaf ve bin dekarda tohumluk fiğ olmak üzere 8 bin 500’lük bir alanda hububat hasadı yapmaktayız. Bu yıl yağışların iyi olması nedeniyle de verimli bir hasat dönemi geçireceğimize inanıyoruz. Yaklaşık 3 bin 500 ton civarında bir mahsul elde edeceğiz inşallah. Hasat sürecimiz devam ediyor ülkemize ve işletmemize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu