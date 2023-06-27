Sultansuyu TİGEM'de hasat mevsimi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde ekim yapılan 8 bin 750 dekar alanda hububat hasadına başlanıldı.

Sultansuyu TİGEM'de hasat mevsimi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde ekim yapılan 8 bin 750 dekar alanda hububat hasadına başlanıldı.

Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde Yeniköy ve Merkez işletmelerinde toplam 8 bin 750 dekar alanda hububat hasadına başlanıldı.

Yarış dünyasına kazandırdığı ünlü Arap tayları ile adından sıkça söz ettiren Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde hububat ekimi ile de ekonomiye önemli katkıda bulunuluyor.Bu yılda toplam 8 bin 750 dekar ekili alanda yetişen hububatların hasat mevsimi başladı.

Hasada dair kısa bir açıklama yapan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

Sultansuyu TİGEM'de hasat mevsimi
Sultansuyu TİGEM'de hasat mevsimi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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