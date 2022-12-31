Sungur'la Anlaşan Sarı Lacivertliler, Enes İçin de Teklif Verebilir

Beşiktaş defans oyuncusu Romain Saiss'in Fas milli takımı Katar'ı etkiledi. Tecrübeli oyuncu, Hırvatistan ve Belçika karşısında attığı sayılar ile alkışlandı. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Roman Seth, 2022 Dünya Kupası'ndaki performansıyla övgü topladı. 32 yaşındaki defans oyuncusu gerek kaptanlık gerekse performans olarak Katar'ın 2 maçında Fas milli takımına 4 puan kazandırdı, özellikle istatistikleri göz dolduruyor. Seth ilk 11 maçını Hırvatistan ve Belçika için oynadı ve her ikisinde de adından söz ettirdi.

Rakibin fileleri boş değil

Hırvatistan ile Fas arasındaki karşılaşmada Seth 57 top aldı ve golsüz berabere bitti. %84 başarı oranıyla 41 isabetli geçişi tamamladı. 4 kurtarış, 3 çift, 3 2 sahipsiz top ve 2 kaçırılan pas vardı. Belçika'nın Fas'ı 2-0 yendiği maçta takımının ilk golü FIFA tarafından kaydedildi.

Ayrıca Seth, %86,5 başarı oranıyla 52 kez topu aldı. Beşiktaş'ın yıldızı, %100 havaya şut isabeti, 12 serbest vuruş, 6 isabetsiz top ve 5 duble ile Fas'ın en betfica saygı duyulan futbolcularından biri. Saiss yönetimindeki Fas, 2 Dünya Kupası maçında gollerini engelledi. Başantrenör Abdullah Afchi'nin verdiği bilgiye göre, Les Bleus de Bordeaux da kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastıktan sonra durma çizgisinde inisiyatif aldı.

Adana Demirspor forması giyen 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın'ın da dikkatini çeken Fırtına, deneyimli oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyor. Trabzonspor doğumlu ve kariyerinin bir bölümünü Trabzonspor altyapısında oynamış olan bu tecrübeli isim, tüm şartları rengine bağlamakla yükümlü.

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