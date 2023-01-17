Tablodaki farklı formüller

Sarı ve kırmızılı ekiplerin transferlerde farklı formüller kullandığı söyleniyor. Kaynaklara göre yönetim, yıldız oyuncunun hakları aldıktan sonra görev süresinin sonuna kadar başka bir takımda forma giyeceğine inanıyor.

5 Çin Süper Ligi maçında forma giydi

Ömer Farouk Beyaz, kariyeri boyunca Süper Lig'de 5, Türkiye U21 takımında 11 kez forma giydi. Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, Dünya Kupası'nın lige getirdiği arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açtı. Çin Süper Ligi'nde zirvesinin 7 puan gerisinde bulunan Beyaz-Siyah Lejyon, galibiyet yodabet serisi rekoru kırmaya çalışırken, geri dönüşlerinin ardından galibiyet serisiyle zirveye ulaştı. Blackhawks bu yönde çalışmalarını sürdürdü ve İstanbul'da iki hazırlık maçı oynadı. Beşiktaş, Sporting İstanbul'u 4-0 yendi ve Fatih Karagümlük ile 1-1 berabere kaldı. Antalya'nın siyah beyazlı ekibi, sahasında Charleroi'yi 2-1, Westeros'u 1-0 yendi.

Karakartal son olarak Antalya'da Süper Lig ekiplerinden Gireson Spor ile hazırlık maçı yaptı. Gedson ve Cenk Tosun'un performansları maça damgasını vururken, üç gol yenilirken savunma sorunları devam etti. Oyunda harika bir an...

Beşiktaş - Giresunspor hazırlık maçı başladı.

8. dakikada Giresun Spor iyi oynadı. Ceza sahası ortası arka direğe doğru uzandı ve Rosier, Alexis Perez'in önünde duran topu uzaklaştırmaya çalıştı. Serginho, Perez'in topa direğin yanından tekme attığını ve topun hemen arkadan düştüğünü yodabet giriş keşfettikten sonra gol attı.

Muleka 17. dakikada file önündeki pozisyonu değerlendiremedi. Sol kanatta topla buluşan Ümit Meraş, serbest atış çizgisine yöneliyor. Ceza sahası içinde Muleka'nın ortasında forvet oyuncusunun golünü bulmadı.

GEDSON'dan muhteşem gol

30. dakikada Beşiktaş, Gedson Fernandez'in golüyle 1-0 öne geçti. Redmond, sol kanattan Nkudu'ya uzun bir pas verdi. Gedson-Fernandes soldan ceza sahası içine ortasında Nkodu istikametine döndü ve güzel bir şut topu ağlara gönderdi.

33. dakikada Raymond'dan pası bulan Muleka, Nkudu'nun ceza sahası içine ortasında kötü şut çekerken, Beşiktaş olası gol pozisyonlarını değerlendiremedi. 45. dakikada Beşiktaş Nkudu'nun penaltısıyla skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.