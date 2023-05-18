Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tadilat yaparken çatıdan düşen genç ağır yaralandı.

Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Olay, 12.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki İ.Ş. işyerinin çatısında tadilat yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun fark edilmesinin ardından İ.Ş. bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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