Tadilat yaparken çukura düşen şahıs yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hasarlı bir evde tadilat yaparken 2 metre derinliğindeki çukura düşen şahıs yaralandı.

Tadilat yaparken çukura düşen şahıs yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hasarlı bir evde tadilat yaparken 2 metre derinliğindeki çukura düşen şahıs yaralandı.

Olay, 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bostanbaşı mahallesinde yaşanan olayda hasarlı bir evin bahçesinde çalışma yapan 27 yaşındaki B.B. dengesini kaybederek 2 metre derinliğindeki çukura düştü. Durumun fark edilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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