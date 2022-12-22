Tahta Çivili Ayakkabı'ya Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Alındı

Arapgir Tahta Çivili Ayakkabı, kendine özgü tasarımı ve uzun yıllar kullanımı ile Arapgir ile özdeşlemiştir. Tarih boyunca Tahta Çivili Ayakkabı vazgeçilmez giyim tarzı haline gelmiştir. Yöremizin geleneksel el sanatlarından biri olan tahta çivili ayakkabının yüzü hakiki deriden, tabanı sığır köselesinden, iç astarı ise meşinden yapılmaktadır. Bu kundurayı farklı kılan ise köselenin yapıştırılmak veya dikilmek yerine tabana gürgen veya fırınlanmış kayın ağacından yapılan 4-5 mm. boyutundaki ahşap çivilerle monte edilmesidir. Yöre el sanatlarının dikkat çeken bir ürünü olan bu kunduralar, sağlamlığı ve rahatlığı yanında taşıdığı otantik değer nedeniyle günümüzde hala kullanılmaktadır.

Tahta Çivili Ayakkabı, Arapgir’de dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan ve mevcutta bu mesleği sürdüren ayakkabı ustası Erol Hakan, yarım asırdır el emeği göz nuruyla tahta çivili ayakkabı üretiyor.

İlçemizde geleneksel el sanatlarından olan tahta çivili ayakkabının yapımı 80 yıl öncesine dayanıyor. 65 yaşındaki ayakkabı ustası Erol Hakan, Malatya’nın Arapgir ilçesinde, dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan dükkânında tahta çivili ayakkabı üretmeye devam ediyor. Hakan, yaş köselelere tahta çiviler monte ederek sağlamlaştırdığı ayakkabıları makinelere inat tahta çivi bulana kadar üretmeyi planlıyor. Ayakkabı Ustası Erol Hakan, 13 yaşında başladığı mesleği, 52 yıldır sürdürüyor. Yarım asırdır el emeği göz nuruyla tahta çiviler kullanarak ayakkabı ve yemeni üreten Hakan, tahta çivili ayakkabının Türkiye’de 82 yıldan buyana var olduğunu ifade etti.

Şuanda tahta çivili ayakkabı yapan ustanın olmadığını kaydeden Erol Hakan, “Türkiye’de şuan yok. Herkes ayakkabı yapıyor ama tahta çivili ayakkabıyı ben yapıyorum. Bizde dededen, babadan devraldık, bu işi sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

Hakan, dikiş makineleri ve güçlü yapıştırıcılar olmadan önce tahta çivili ayakkabıların üretildiğini ifade ederek, “O dönemlerde Türkiye’nin her yerinde bu iş kolu yapılıyordu. Tabii tahta çivili kunduralar yapılırken daha sonra dikiş ve yapıştırmayla ayakkabılar üretilmeye başladı. Bizde dededen, babadan devraldığımız bu mesleği Arapgir’de yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Cömertoğlu “Türk Paten ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı’na yaptığımız başvuru sonucunda Arapgir ile özdeşleşen ve simgesi haline gelen Arapgir Tahta Çivili Ayakkabı ismi ile "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ”dedi.

