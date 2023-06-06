Tansiyon hastası yaşlı hasta hava ambulansı ile hastaneye getirildi

Malatya'da yeniden faaliyetlerine başlayan 112 hava ambulansı Darende ilçesindeki hastayı Malatya'da ki sağlık kuruluşuna yetiştirdi.

Tansiyon hastası yaşlı hasta hava ambulansı ile hastaneye getirildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da yeniden faaliyetlerine başlayan 112 hava ambulansı Darende ilçesindeki hastayı Malatya’da ki sağlık kuruluşuna yetiştirdi.

Darende ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Kadir Gökçe rahatsızlanınca ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan hastaya yüksek tansiyon tanısı konulunca 112 hava ambulansı talep edildi.

Uzunca bir aradan sonra yeniden Malatya’da uçuşa başlayan hava ambulansı ilçedeki halı sahaya iniş yaparak hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine getirdi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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