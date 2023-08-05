Tarım Platformu Kadın Girişimci Grubu'ndan istişare toplantısı

Malatya Tarım Platformu bünyesinde yer alan Kadın Girişimci Grubu üyeleri bir araya gelerek deprem sonrası yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular.

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Kadın Girişimci Gurubu üyeleri ve kooperatif başkaları bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramının yapıldığı toplantıda konuşan Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, asrın felaketi sonrası en büyük hasarın yaşandığı illerden biri olan Malatya’da tarım ve kadın kooperatiflerinin çalışmaları hakkında neler yapılabilir konusunu görüşmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Kadın girişimcilerin projelerinin hangi aşamada olduklarını ve yeni projelerin de hayata geçirilmesi adına istişarelerde bulunduklarını belirten Akın, “Malatya’ya ne gibi projeler, programlar, faaliyetler yapılması gerektiğini konuşarak herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, birbirine destek olması gerekiyor. Özellikle deprem sonrası kentin ayağa kaldırılması adına tarım ve ekonomi anlamında da bu tür destek projeleri önemli. Bizler de Tarım Platformu olarak üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin kalkınması ve yeni projeler geliştirmesi adına elimizden gelen tüm desteği sunacağız” diye konuştu.

Akın’ın konuşmalarının ardından kooperatif başkanları da sırayla söz alarak projeler hakkında bilgiler verdi.