Tartıştığı eşini 30 bıçak darbesiyle katletti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 22 yaşındaki 1 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından 30 bıçak darbesiyle katledildi.

Tartıştığı eşini 30 bıçak darbesiyle katletti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 22 yaşındaki 1 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından 30 bıçak darbesiyle katledildi.

Olay, 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir çocuk annesi Büşra Alper (22) ile eşi Mehmet Alper (33) arasında aile içi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda eşinin bıçaklı saldırısına maruz kalan genç kadın aldığı 30 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.

Olayın şüphelisinin gözaltına alındığı olayda Büşra Alper’in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Annesi kent dışında bulunan genç kadının yarın Şehir Mezarlığı’na defin edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tartıştığı eşini 30 bıçak darbesiyle katletti
Tartıştığı eşini 30 bıçak darbesiyle katletti
Tartıştığı eşini 30 bıçak darbesiyle katletti
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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