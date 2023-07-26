Tartıştığı eşini katleden şahıs tutuklandı

Malatya'da tartıştığı 22 yaşındaki 1 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Tartıştığı eşini katleden şahıs tutuklandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da tartıştığı 22 yaşındaki 1 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

25 Temmuz Salı gecesi Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir çocuk annesi Büşra Alper (22) ile eşi Mehmet Alper (33) arasında aile içi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda eşinin bıçaklı saldırısına maruz kalan genç kadın aldığı 30 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Alper polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç kadının cenazesi ise şehir mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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