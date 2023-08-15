Tartıştığı husumetlisini silahla vurarak öldürdü

Malatya'da tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tartıştığı husumetlisini silahla vurarak öldürdü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan D.P. (68) ile S.K. (49) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, D.P.’nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan S.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipler ruhsat bir adet tabanca bulurken, olay sonrası kaçan D.P.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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