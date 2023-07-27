Tartıştığı şahsı silahla yaraladı
Malatya'da tartıştığı şahıs tarafından tabancayla omuzundan vurulan kişi yaralandı.
Malatya’da tartıştığı şahıs tarafından tabancayla omuzundan vurulan kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, T.T. ile A.Ç.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.Ç.K. tarafından açılan ateş sonucu T.T. omzundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.