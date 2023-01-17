Tecde Mahallesi sakinlerinden Başkan Gürkan'a teşekkür

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 35 metre genişliğindeki Alper Tunga Bulvarı’ndaki imar sorunu çözüldü. İmar konusunda mağduriyetleri giderilen mahalle sakinleri, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirmek amacıyla Başkan Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Şireci: Başkanımız sayesinde haklarımıza kavuştuk

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından sorunlarının çözüldüğünü belirten Mahalle sakini Sabri Şireci, “Mahalle sakinleri olarak Başkanımıza teşekkür etmeye geldik. Bakanlıktan kaynaklı bahçelerimizin bulunduğu alanda bir planlama yanlışlığı vardı. Sağ olsun Başkanımız da bize söz verdi. Bizde Başkanımıza inandık ve sayesinde haklarımıza kavuştuk. Tecde Mahallesi sakinleri olarak Selahattin Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Horoz: Başkanımıza sonsuz güveniyoruz

Başkan Gürkan’ın her daim vatandaşın yanında olduğunun altını çizen Mahalle sakini Mustafa Horoz, “Mahallemizdeki sorunu giderdiği için Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Selahattin Başkan kimseyi darda bırakmadı. Biz de her zaman için kendisine sonsuz güveniyoruz ve inancımız tam” dedi.

Yiğit: Başkanımız bize verdiği sözü tuttu

Mahallelerinde yaşanan 20 yıllık sorunun çözüme kavuştuğunu ifade eden Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “Bizler Tecde Mahallesi Altınkaşık Sokak sakinleri olarak Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür etmek amacıyla ziyarete geldik. Başkanımızın bir sözü vardı, ‘ben haksızlığa meydan veremem, haksızlık karşısında dururum’ demişti. Gerçekten de Sayın Başkanımız bize verdiği sözü tuttu. Tabii bölgemizdeki imar sorunu tam 20 yıllık bir süreçti. 20 yıllık süreç içerisinde sorunlarımız sürekli öteleniyordu. Sağ olsun Başkanım konuyu yakinen takip etti ve nihayetinde bizlere müjdeli bir haber verdi. Başkanım mağduriyetimizi gördü ve mağduriyetimizi giderdi” şeklinde konuştu.

Okyay: Bölgeyle uyumlu bir plan yapacağız

Tecde Mahallesi Alper Tunga Bulvarı’ndaki imar sorununun sürecini anlatan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Bahsi geçen alanın bir kısmı tarımsal alan bir kısmı da bağ-bahçe alanı olarak geçiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile planlama sürecini başlattığımızda ilk olarak yol izinleri alındı. Planlama çalışmalarının hayata geçmesiyle alakalı Sayın Başkanımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bazı görüşmeler yapmıştı. Gerekli izin alındıktan sonra planı yapılan alanlarda vatandaşın bağ-bahçesi bulunuyordu ve planları da bağ-bahçe nizamı olduğu için yoğunlukları düşüktü. Tabii bunun nedeni de bağ-bahçe nizamı içerisinde olmasından kaynaklanıyordu ve biz burada üst ölçekli planlar yapamıyorduk. Vatandaşın talebi Sayın Başkanımızın da talimatlarıyla alanın daha hakkaniyetli ölçeklendirilmesi adına gerekli çalışmalarımızı yaptık. Bölgeyle emsal olması için Sayın Başkanımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla bir görüşme daha yaptı. Bakanlıklarda planı askıya çıkardılar. Dün itibariyle de planımız kesinleşti. Vatandaşlarımızda plan kesinleşince teşekkür etmek için geldiler. Artık bölgenin plan yetkisi belediyemize geçti. Bölgeyle uyumlu bir plan yapacağız” açıklamalarında bulundu.

Gürkan: Şehr-ül Emin’in görevi adil ve adaletli olmasıdır

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın her türlü sorunu karşısında adil, adaletli ve eşit bir şekilde çözüm ürettiklerini ve yapılan çalışmalarında bu doğrultuda gerçekleştiğini söyleyen Başkan Gürkan, “ Bizim yaptığımız normal yapmamız gereken işlerdir. Şehr-ül Emin’in görevi adil ve adaletli olmasıdır. Altyapı, üstyapı, yol, asfalt ve diğer hizmetlerin vatandaşlara götürülmesi noktasında tek dikkat edeceği şey adil ve adaletli olmasıdır. Biz, ‘imarla alakalı vatandaşın razı olmadığı bir çözümü yapmayacağız’ dedik. Tabii vatandaşın razı olmadığı bir çözüm derken devletin ve yörede bulunan diğer vatandaşı da rahatsız edecek bir yapılaşmaya da hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Ama bir haksızlık da varsa haksızlığın giderilmesi esasında bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor.

Biz orada 3 geçiş yolu iznini ilgili bakanlıklardan aldıktan sonra bölgede bulunan yapıların birbiriyle mütenasip olması için gerekli çalışmaları başlattık. Dolayısıyla Dar-ül Rifat dediğimiz seçkin insanların yaşadığı Malatya’mızda düzgün işlerimizin yapılması lazım. Göreve geldiğimizde ilk yapacağımız iş, toplumda barışı ihdas etmekti. İnsanların birbirine güvenini ve yönetime güvenini ihdas etmek lazım. O nedenle adil ve adaletli olmamız gerekiyor. Buradaki hizmetlerimizi adil, eşit ve adaletli bir şekilde sunma gayreti içerisindeyiz. Tabii biz Altınkaşık Sokak’ta yapığımız 3 yol, bölgedeki trafiği de rahatlattı. İnşallah 2023 yılı içerisinde de gerek Kuzey Kuşak Yolu gerekse Güney Kuşak Yolu gerekse de devletimizin yaptığı Kuzey Çevreyolu tamamlandığında Malatya’mız slow city dediğimiz sessiz, sakin dediğimiz bir şehir hüviyetine bürünecektir. Ben tekrardan çalışmalarımızda bize destek olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, değerli hemşerilerime ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.