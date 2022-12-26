Tecrübeli futbolcu, Katar ile oynadığı açılış maçında 2 gol kaydetti

Tecrübeli futbolcu, Katar ile oynadığı açılış maçında 2 gol kaydetti
Mete KURTCEBE
Mete KURTCEBEEditör
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Bunlardan biri ofsayt gerekçesiyle reddedildi. Dünya çapında medyanın büyük ilgisini çeken 33 yaşındaki futbolcu, bu kez tüm sahalarda çıktığı 23 maçta 17 gol atarak bir kariyer rekoru  da kırdı.

Enner Valencia'nın ilk maçtaki performansı ve attığı goller, emektar futbolcuya 'Altın Ayakkabı'yı kazandı' yorumunu şimdiden kazandırmış olsa da, bu onun futbol kariyerinin başlangıcını anlatan bir hikaye L hikayesi, kimse bilmiyor ve hangi ışık geldi oyunun ortaya çıkmasından sonra

Süt tozu karşılığında süt satışı

Sabah'tan gelen haberde Valencia'nın işlediği sütü satarak biriktirdiği parayla ilk botunu aldığı söyleniyor. Yaralanmasaydı, başarıya olan inancının en iyi örneği olarak Dünya Kupası Altın Ayakkabı için en iyi yarışmacılardan biriydi.

15 yaşında futbolcu olmak için ailesini terk eden ve Fenerbahçe'ye imza atmadan önce ablasının fidye için kaçırılmasıyla hepbahis dehşete düşen oyuncu, 33 yaşında hem kulübü hem de ülkeyi yönetti.

Bütün dünya bunu konuşuyor

Valencia'nın ilk maçtaki muhteşem performansı dünya medyasında da geniş yer buldu. Gazinin ismine "Ekvadorlu Süpermen" ifadesi de uygulandı ve herkesin onu övmekten başka bir şeyi yok. İşte dünya basınından Enner Valencia haberi:

L'ÉQUIPE (Fransa):  Ekvador, Valencia'da rahat bir galibiyet aldı!

LA NACION (Arjantin): Valencia, Katar'ın ilk maçını mahvetti.

HERALDO (Arjantin):  Valencia, Ekvador'da futbol öğretmek.

AS (İspanya): Ulusal Kahraman, Enna Valencia!

MARCA (İspanya): Valencia'nın zenginliği.

UOL ESPORTE (Brezilya): Enner Valencia, Ekvador'un Dünya Kupası rekorunu kırdı.

REKOR (Portekiz): Enner Valencia parlıyor, Ekvador kazanıyor.

Reuters: Ekvador'dan Süpermen.

AVRUPA HABERLERİ: Valencia ev sahibinin hayalini gerçekleştiriyor.

YAHOO: Enner Valencia Altın Ayakkabı'yı erken kazandı.

Şimdi vuruculara odaklanın

Valencia'nın başarısıyla gurur duyan Fenerbahçe, gözünü Misha Batshuayi'ye çevirdi. Belçika'nın Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle grubun hepbahis giriş ilk iki maçını kaçıracak olması, Batshuaia'nın sahaya 11. sıradan başlama şansını artırdı. Sarı-Lacivertliler, 27 Kasım'da Kanada ve Fas'ta oynanacak yarınki maçlarında Batsman'dan gol bekliyor.

Mete KURTCEBE

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