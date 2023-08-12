Tehlike saçan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Malatya'da peş peşe yaşanan üç deprem sonrası tehlike saçan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Tehlike saçan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da peş peşe yaşanan üç deprem sonrası tehlike saçan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4.8, 16.40’ta 4.5, 18.18’de ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde tehlike saçan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ekiplerin son depremlerle birlikte çökme tehlikesi bulunan ağır hasarlı bir çok binadaki çalışmaları sürerken binaların peyderpey yıkılması bekleniyor.

Tehlike saçan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı
Tehlike saçan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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