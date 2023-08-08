Tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Malatya'da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Ateş sokak üzerinde bulunan tek katlı kerpiç bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. mahalle sakinlerinin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

Kimsenin yaralanmadığı yangın kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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