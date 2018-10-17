Tekirdağ’da 28 farklı suçtan aranan ve 11 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, cezaevi firarisi İ.G’nin Kapaklı’da olduğunu tespit etmesi üzerine yakalama çalışmaları başlatıldı. Polis ekiplerini arama çalışmalarının ardından yakalanan İ.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
Tekirdağ’da 28 farklı suçtan aranan ve 11 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.