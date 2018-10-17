TEKİRDAĞ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 21:57

28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Tekirdağ’da 28 farklı suçtan aranan ve 11 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
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Tekirdağ’da 28 farklı suçtan aranan ve 11 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, cezaevi firarisi İ.G’nin Kapaklı’da olduğunu tespit etmesi üzerine yakalama çalışmaları başlatıldı. Polis ekiplerini arama çalışmalarının ardından yakalanan İ.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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