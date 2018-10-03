TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 10:49

3 il müdürü yaşlı çiftin dertlerine ortak oldu

Tekirdağ’da 3 kurumun il müdürü, kırsal kesimde bulunan Ferhadanlı Mahallesi’nde yaşayan yaşlı çifti ziyaret edip, dertlerine çözüm bulmaya çalıştı.Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü...

3 il müdürü yaşlı çiftin dertlerine ortak oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tekirdağ’da 3 kurumun il müdürü, kırsal kesimde bulunan Ferhadanlı Mahallesi’nde yaşayan yaşlı çifti ziyaret edip, dertlerine çözüm bulmaya çalıştı.

Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen ve Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ile beraber Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal kesimde bulunan Ferhadanlı Mahallesi’nde yaşayan Emine ve Mehmet Çiftçi isimli yaşlı çifti ziyaret etti. 3 kurumun il müdürleri Emine ve Mehmet Çifçi’nin dertlerini dinleyerek kış aylarının gelmesiyle aşırı yağışlarda mağdur olan çifte gerekli çözümlerin yapılması konusunda çeşitli istişarelerde bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku