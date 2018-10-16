TEKİRDAĞ:
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16 Ekim 2018 Salı 09:42

3 saate 56 bin 937 TL trafik para cezası

Tekirdağ genelinde Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-8 gerçekleştirildi. 3 saatlik denetimde toplam 56 bin 937 TL trafik para cezası işlemi uygulandı.

3 saate 56 bin 937 TL trafik para cezası
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Tekirdağ genelinde Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-8 gerçekleştirildi. 3 saatlik denetimde toplam 56 bin 937 TL trafik para cezası işlemi uygulandı.

Karayollarındaki trafik kazalarına sebebiyet veren ihlallerin önlenerek, denetim faaliyetleri yoluyla araç kullanıcıları üzerinde, ‘Algılanan yakalanma riski duygusu’ nun arttırılması amacıyla; alkol etkisi altında araç kullanan sürücülere yönelik olarak, Tekirdağ genelinde Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-8 gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde, Kontrol edilen 835 araçtan 97 sine cezai işlem uygulandı. 22 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 13 araç Trafikten men edildi. Toplam 56 bin 937 TL trafik para cezası işlemi uygulandı.
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