TEKİRDAĞ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:00

300 adet elektronik sigara ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından takibe alınan çekicinin dorsesinde 300 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

300 adet elektronik sigara ele geçirildi
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Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından takibe alınan çekicinin dorsesinde 300 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bir çekici aracına bağlı dorsede kaçak elektronik sigara taşındığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Fevzi Paşa Mahallesi’nde araçta yaptıkları incelemede çekicinin dorsesinde 300 kaçak elektronik sigaraya ulaştı. Araçta yapılan incelemeler sonucu gümrük kaydı bulunmayan elektronik sigaralar ve araç muhafaza altına alınırken araçta bulunan M.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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