TEKİRDAĞ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:57

35 büyükşehir personeli drone pilotu oldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 35 Büyükşehir Belediyesi personeline İnsansız Hava Aracı (Drone) pilotluğu eğitimi verildi.Büyükşehir hizmet sahalarında...

35 büyükşehir personeli drone pilotu oldu
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 35 Büyükşehir Belediyesi personeline İnsansız Hava Aracı (Drone) pilotluğu eğitimi verildi.

Büyükşehir hizmet sahalarında kamera çekimlerinde drone kullanılabilmesi için İHA1 Ticari Pilotluk Sertifikası (Drone Ehliyeti) Eğitimi alınmasının yasal bir zorunluluk haline gelmesi üzerine doğan eğitim ihtiyacı, 4 çalışma gününde toplam 36 saat olarak düzenlendi ve 26 Haziran Salı ve 29 Haziran Cuma tarihleri arasında başarıyla tamamlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (STH-İHA) uyarınca 36 saat süren eğitime katılan 35 personel, hem teorik, hem de pratik olarak drone kullanma deneyimi yaşadı. Teorik eğitimler, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenirken, pratik eğitimler ise Süleymanpaşa ilçesi Gazioğlu Mahallesi’nde kırsal alanda gerçekleştirildi.
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