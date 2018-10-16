TEKİRDAĞ:
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16 Ekim 2018 Salı 09:57

62 adrese eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalandı

Tekirdağ’da mahkemelerce yakalama emri olan şahısların yakalanması için 62 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 16 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

62 adrese eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalandı
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Tekirdağ’da mahkemelerce yakalama emri olan şahısların yakalanması için 62 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 16 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde haklarında mahkemelerce yakalama emri olan şahısların yakalanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 62 adreste yapılan arama neticesinde yakalanan 16 şahıs, yakalama emirlerinin gereği yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiş ve adliyedeki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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