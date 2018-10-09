TEKİRDAĞ:
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09 Ekim 2018 Salı 11:20

800 kilogram pil toplayan öğrencilere ödül

TAP Derneği’nin her yıl düzenlediği okullararası atık pil toplama yarışmasında il birincisi Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi oldu.Süleymanpaşa ilçesinde bin 796 kilogram atık pilin toplandığı yarışmada atık pillerin neredeyse yarısı Tekirdağ...

800 kilogram pil toplayan öğrencilere ödül
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TAP Derneği’nin her yıl düzenlediği okullararası atık pil toplama yarışmasında il birincisi Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi oldu.

Süleymanpaşa ilçesinde bin 796 kilogram atık pilin toplandığı yarışmada atık pillerin neredeyse yarısı Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından toplandı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ile birlikte 800 kilogram pil toplayan Fatih Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti. TAP Derneği tarafından birinci olan okula masa tenisi hediye edildi.

"Siz gençlerimiz duyarlılığınız ile en büyük umudumuzsunuz"

Öğrenciler adına Fatih Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Ayşe Anıl Cankurtaran’a teşekkür belgesi veren Eşkinat, "1 pil doğada ortalama 300 yılda yok oluyor. Bizler bu pilleri kullanım sonrası çöpe atarak resmen çevre katliamına yol açıyoruz. Siz gençlerimiz bu konudaki duyarlılığınız ile en büyük umudumuzsunuz. Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi öğretmenlerini ve öğrencilerini duyarlılıklarından dolayı kutluyorum. Hepiniz adına teşekkür belgesini Cankurtaran öğretmenimize veriyorum" ifadelerini kullandı.

Tören sonrası öğrenciler Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile bol bol fotoğraf çektirdi.
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