AFAD’tan emekli olan personele pasta sürprizi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü emekli olan personele ‘güle güle kaptan’ yazılı pastayla sürpriz yaptı.Tekirdağ AFAD personellerinden Mehmet Sever emekliye ayrıldı. Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından, kurumun bahçesinde...

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü emekli olan personele ‘güle güle kaptan’ yazılı pastayla sürpriz yaptı.

Tekirdağ AFAD personellerinden Mehmet Sever emekliye ayrıldı. Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından, kurumun bahçesinde Mehmet Sever için ‘güle güle kaptan’ yazılı pastayla sürpriz yapıldı. AFAD’tan emekliye ayrılan personel Mehmet Sever sürprize çok sevindiğini ifade ederken, etkinliğe Tekirdağ AFAD İl Müdürü Recep Erol ve personel katıldı.

Tekirdağ AFAD İl Müdürü Recep Erol, "Tekirdağ AFAD personellerinden Mehmet Sever memuriyet hayatını yüz akı ile tamamlayarak emekliye ayrılmıştır. Personelimize hayırlı olsun diyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyoruz" dedi.