AFAD’tan tren kazasına ilişkin değerlendirme toplantısı

Tekirdağ’da meydan gelen tren kazası sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sevk ve koordinasyon, birimler arasındaki ihbar, haber alma ve bilgi akışı gibi konuların değerlendirme toplantısını yaptı.Balaban-Çorlu arası Sarılar mevkiinde...

Tekirdağ’da meydan gelen tren kazası sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sevk ve koordinasyon, birimler arasındaki ihbar, haber alma ve bilgi akışı gibi konuların değerlendirme toplantısını yaptı.

Balaban-Çorlu arası Sarılar mevkiinde yaşanan tren kazasıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek ve TAMP hizmet grupları tarafından yapılan müdahale hizmetlerini değerlendirmek amacıyla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Müdahale Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent M. Meriçli, İstanbul AFAD Birlik Müdürü Tezcan Bucan ve 26 Hizmet Grubu Temsilcileri katıldı.

Toplantının ilk oturumunda tren kazasının nasıl meydana geldiği ve yapılan müdahale çalışmaları ile ilgili genel bir sunum yapıldı. Ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin yürüttüğü çalışmalar müzakere edildi. Olay mahallinde ve AADYM merkezinde görev yapan TAMP hizmet gruplarının çalışmaları ayrıntılı olarak ele alındı.

Toplantının ikinci oturumunda tren kazası ile ilgili olay yeri yönetimi, sevk ve koordinasyon, birimler arasındaki ihbar, haber alma ve bilgi akışı konularında müzakerelerde bulunuldu. TAMP planına göre tren kazasına müdahalede sisteminin, uygulama ve koordinasyon aşamaları hizmet grupları ile istişare edildi, hizmet gruplarının müdahale ile ilgili görüş ve önerileri değerlendirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Erol’un yaptığı değerlendirme konuşması ile toplantı sona erdi.