AK Parti’nin Tekirdağ’daki ilk aday adayı belli oldu

Mustafa Yel 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Tekirdağ 1. sıradan milletvekili olarak seçilmişti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, genel merkezde yeniden aday adaylık başvurusunu yaparak, sosyal medya hesabından, “24 Haziran’da yapılacak 27.Dönem Milletvekilliği Seçimi için adaylık başvurumuzu AK Parti Genel Merkezimizde yaptık. Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.