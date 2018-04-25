TEKİRDAĞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 18:09

AK Parti’nin Tekirdağ’daki ilk aday adayı belli oldu

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek erken seçimlerde AK Parti’nin Tekirdağ’dan ilk aday adayı Mustafa Yel oldu.AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, genel merkezde yeniden aday adaylık başvurusunu yaparak, sosyal medya hesabından,...

AK Parti'nin Tekirdağ'daki ilk aday adayı belli oldu
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24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek erken seçimlerde AK Parti’nin Tekirdağ’dan ilk aday adayı Mustafa Yel oldu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, genel merkezde yeniden aday adaylık başvurusunu yaparak, sosyal medya hesabından, “24 Haziran’da yapılacak 27.Dönem Milletvekilliği Seçimi için adaylık başvurumuzu AK Parti Genel Merkezimizde yaptık. Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mustafa Yel 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Tekirdağ 1. sıradan milletvekili olarak seçilmişti.
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