TEKİRDAĞ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:06

Albayrak’tan Lozan Antlaşması’nın 95. yıl dönümü mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Lozan Antlaşması’nın 95. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.Lozan Antlaşması’nın 95. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye...

Albayrak'tan Lozan Antlaşması'nın 95. yıl dönümü mesajı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Lozan Antlaşması’nın 95. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Lozan Antlaşması’nın 95. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “24 Temmuz, özgür, bağımsız ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedi olan Lozan Antlaşması’nın imzalanışının yıl dönümüdür. 1. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen Anadolu ve Trakya toprakları, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı’nda kurtarılmıştır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nden sonra başlatılan Lozan Konferansı’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temsilcisi olarak katılan İsmet İnönü, diplomasi alanındaki dehasıyla tam bağımsızlık ilkesinden taviz vermemiş ve milletimizin çıkarlarını en iyi şekilde savunmuştur. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı siyaset ve diplomasi alanında büyük bir zaferdir” ifadelerini kullandı.

Albayrak mesajının devamında, “Son yıllarda Atatürk’ü ve Cumhuriyet’imizi hedef alan bazı kesimler Lozan Antlaşması’nın hezimet olduğunu iddia etmektedirler. Sevr Antlaşması’nın içeriği ve sonuçları incelendiğinde, Lozan Antlaşması’nın ne denli büyük siyasi ve diplomatik bir zafer olduğu anlaşılacaktır. Bizlere düşen en önemli görev Lozan Antlaşması’ndan sonra kurulan bağımsız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve tarihimizi yeni nesillere en iyi şekilde anlatmaktır. Lozan Antlaşması’nın 95. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk, Lozan Kahramanı İsmet İnönü ve onların silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum” şeklinde açıklamada bulundu.
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