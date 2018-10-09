TEKİRDAĞ:
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09 Ekim 2018 Salı 11:27

Anaokulu yapımı için protokol imzalandı

Tekirdağ’da yaptırılacak olan 4 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi’ne mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz üzerine Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı tarafından yaptırılacak...

Anaokulu yapımı için protokol imzalandı
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Tekirdağ’da yaptırılacak olan 4 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi’ne mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz üzerine Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı tarafından yaptırılacak olan 4 derslikli anaokulu işine ait protokol, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı adına Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen tarafından Valilik makamında imzalandı.
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