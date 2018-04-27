TEKİRDAĞ:
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27 Nisan 2018 Cuma 16:32

Atalık tohumlar Tekirdağ’a geliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, atalık tohumlarını korumak amacıyla Prof. Dr. Canan Karatay’ın katılımıyla 2. Tekirdağ Yerel Tohum Takas Şenliği’ni düzenleyecek.3 Mayıs’ta Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleşecek olan Tohum Takas Şenliği’nde,...

Atalık tohumlar Tekirdağ'a geliyor
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, atalık tohumlarını korumak amacıyla Prof. Dr. Canan Karatay’ın katılımıyla 2. Tekirdağ Yerel Tohum Takas Şenliği’ni düzenleyecek.

3 Mayıs’ta Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleşecek olan Tohum Takas Şenliği’nde, Canan Karatay ile söyleşi etkinliğinin yanı sıra kurulan yerel tohum stantlarında vatandaşlar atalık tohumlara ulaşma şansını yakalayacak. Şarköy’den kınalı bamya, Ergene’den darı, hacı mestan buğdayı ile Bursa ve Seferihisar’dan da atalık buğdayların yer alacağı şenlikte ayrıca yöresel ikramlar, üretici pazarı, sergiler, canlı performanslar ile Şarköy Yöresel Halk Oyunları ve Çerkezköy Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin piyesi de vatandaşlarla buluşacak.

Tekirdağ’ın tarım alanında ülkenin önde gelen illerinden biri olduğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ tarımsal ürün alanında çok zengin bir bölgede yer alıyor. Sağlıklı tarımsal ürünlere ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaştığı günümüzde düzenlediğimiz Yerel Tohum Takas Şenliği ile vatandaşların atalık tohumlara ulaşmasını ve bu konuda uzman kişilerden bilgi almasını sağlamak amacındayız" dedi.
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