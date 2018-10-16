Avustralya Konsolosu Tekirdağ’da

Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, yaklaşan Anzak Günü etkinlikleri öncesinde geçiş güzergahında yer alan Tekirdağ’da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.Konsolos Dylan Walsh bu kapsamda Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’nü...

Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, yaklaşan Anzak Günü etkinlikleri öncesinde geçiş güzergahında yer alan Tekirdağ’da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Konsolos Dylan Walsh bu kapsamda Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek mevcut sağlık tesisleri ile ilgili olarak bilgiler aldı. Çanakkale Avustralya Konsolosu Dylan Walsh Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Cengiz Becerir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Tekirdağ İş Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mustafa Dönmez ve Personel - Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı da yer aldı.

Ziyaret esnasında her yıl Çanakkale ilinde kutlanmakta olan Anzak günü etkinlikleri hakkında bilgi veren Avusturalyalı konsolos Dylan Walsh ile kutlama etkinliklerine geçiş güzergahı olan Tekirdağ’ın sağlık tesisleri hakkında istişarelerde bulunuldu.