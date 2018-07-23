TEKİRDAĞ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:15

Başkan Albayrak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, II. Meşrutiyet’in ilanı ve sansür uygulamasına...

Başkan Albayrak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, II. Meşrutiyet’in ilanı ve sansür uygulamasına son verildiği 24 Temmuz 1908 tarihinin yıldönümünün Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını ifade ederek, “Haber verme, denetim, eleştiri, eğitim, eğlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri olan basının, uygarlığın ilerlemesinde ve demokrasinin gelişiminde çok büyük katkısı vardır. Dünya üzerinde yaşanan gelişmeler sansürün uygulandığı ülkelerin geri kaldığını, basın özgürlüğün olduğu ülkelerin geliştiğini ve kalkındığını göstermiştir. Bir başka deyişle, bir ülkede basının özgürlüğü, demokrasisinin de kalitesini gösteren önemli bir ölçüttür. Yüce Önder Atatürk’ün, ’Basın milletin müşterek sesidir’ sözü de bu görüşü desteklemektedir” dedi.

Albayrak, basın emekçilerinin gününü kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Tarihimizde basın özgürlüğü, tarihsel süreç içerisinde değişim göstermiştir. Türkiye sansürün uygulandığı, gazetecilerin cezaevlerine atıldığı, kaleme aldıkları yazılar nedeniyle işten atıldıkları veya baskı nedeniyle otosansür uygulamak zorunda kaldıkları dönemleri yaşamıştır. İnanıyorum ki; demokrasimiz ilerledikçe basınımız daha özgür koşullarda çalışma imkânı bulacaktır. Büyük özverilerle çalışan basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, sansürün tamamen kaldırıldığı ve özgürlüklerin arttığı günleri hep beraber görebilmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
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