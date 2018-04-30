Başkan Albayrak, esnafın kandilini kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, esnaf ve vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı.Sabah erken saatlerde Süleymanpaşa çarşı esnafı ile bir araya gelen Başkan Albayrak, esnaf ve vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı....

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, esnaf ve vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı.

Sabah erken saatlerde Süleymanpaşa çarşı esnafı ile bir araya gelen Başkan Albayrak, esnaf ve vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı. Belediye personellerini de ziyaret ederek hayırlı kandiller dileyen Başkan Albayrak, personele de iyi haftalar diledi.