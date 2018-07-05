TEKİRDAĞ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:19

Başkan Albayrak muhtarlarla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, muhtarlarla bir araya geldi.Süleymanpaşa ilçesi Osmanlı Mahallesi Muhtarı İsa Turgut, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Muhtarı Salim Sarıer, Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi Muhtarı Ersin...

Başkan Albayrak muhtarlarla bir araya geldi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, muhtarlarla bir araya geldi.

Süleymanpaşa ilçesi Osmanlı Mahallesi Muhtarı İsa Turgut, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Muhtarı Salim Sarıer, Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi Muhtarı Ersin Çabuker, Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi Muhtarı Mümin Değirmenci, Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi Muhtarı Recai Öztürk ve Hayrabolu ilçesi Karayahşi Mahallesi Muhtarı Recep Akgün’ün katıldığı kahvaltılı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz da yer aldı.

Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene, Saray, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinin Muhtarlar Dernek Başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kadir Albayrak daha sonra Muhtarlar Dernek Başkanları ile birlikte Vali Mehmet Ceylan’ı ziyaret etti. Başkan Albayrak ve beraberindeki heyet, yapımı tamamlanan yolların korunması ve diğer sorunlarla ilgili Vali Mehmet Ceylan ile görüşmelerde bulundu. Vali Ceylan, ziyaretinden dolayı Başkan Kadir Albayrak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
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