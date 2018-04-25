Başkan Albayrak Şarköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, ilçede sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Başkan Kadir Albayrak, ilk olarak Şarköy ilçesine bağlı Ulaman Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Şarköy ve il genelinde sürdürdüğü çalışmaları anlattı. Vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından dolayı Başkan Kadir Albayrak’a teşekkür etti.

Ulaman Mahallesi’nin ardından Yayaağaç Mahallesi’ni ziyaret ederek, burada TESKİ’nin Terfi Merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Albayrak, vatandaşlara Yayaağaç Mahallesi’ndeki su sorununun tamamen ortadan kalktığını ifade etti. Çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade eden Kadir Albayrak’a vatandaşlar, çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Şarköy ilçe merkezini de ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok ile bir araya gelerek ilçede sürdürülen çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Albayrak daha sonra Şarköy ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Başkan Kadir Albayrak, Şarköy ilçesinde son olarak Mürefte ve Hoşköy Mahallelerini ziyaret etti. Her iki mahallede de vatandaşlarla bir araya gelen Kadir Albayrak, büyükşehir belediyesinin çalışmalarını anlatarak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Vatandaşlar da Başkan Albayrak’a ve büyükşehir belediyesi personeline hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Ziyaret ve incelemelerde Başkan Kadir Albayrak’a Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok ve Büyükşehir Belediyesi Şarköy Meclis Üyesi Vahit Aslan da eşlik etti.