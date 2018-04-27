Başkan Albayrak tarımda Japon Teknolojileri Çalıştayı’na katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Önder Çiftçi Projesi ve ExpoHIS ortaklığında, 1’incisi gerçekleştirilen Tarımda Japon Teknolojileri Çalıştayı’na katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinde gerçekleştirilen çalıştaya, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Ahmet İstanbulluoğlu, Japonya’dan gelen misafir heyet ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlar katıldı.

"Tekirdağ hızla gelişen illerimizin başında geliyor"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ’ın Büyükşehir statüsüne geçmesiyle beraber birçok değişiklikler oldu. Tarımın ana damarları diyebileceğimiz köylerimiz mahalle oldu. Tekirdağ bütün mahalleleriyle beraber, 352 mahallesi olan 6 bin 313 kilometrekare arazisi olan ve en son adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde de 1 milyon 5 bin 463 nüfusa gelmiş bir ilimiz. İlimizin ortak ismi Tekirdağ. Uzun yıllardır yalnızca merkezin ismi Tekirdağ’dı. Şimdi merkezin ismi Süleymanpaşa. Büyükşehir olmamızla beraber Ergene ve Kapaklı da ilçe oldu. 11 ilçemizin ortak adı Tekirdağ oldu. Tekirdağ’ı biraz masaya yatırırsak büyükşehir belediyesinin ikinci ve üçüncü dönemlerinde merkezi idarenin de yatırımlarıyla Tekirdağ’ı Türkiye gündeminde, hatta dünya gündeminde çok sık duyacağımızdan eminim. Tekirdağ hızla kalkınan, gelişen illerimizin başında geliyor. Tekirdağ, 5 ana vizyonuyla Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya aday. Konum itibariyle de gelişmeye çok açığız. Çok büyük tarım arazileri var kentimizde. O yüzden tarım ve hayvancılık Tekirdağ’ın en önemli vizyonları arasında yer alıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile de sürekli istişare halindeyiz. Tekirdağ’da tarım ve hayvancılıktaki verim sürekli artıyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Tarım alanında verim olarak Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz. Tarımda teknolojik olarak çağa ayak uydurmamız, teknolojik gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor. Büyükşehir olarak bu konuda elimizden ne geliyorsa vermeye hazırız. Çalıştayın Tekirdağ ve ülke tarımı için faydalı olmasını diliyorum" dedi.

Program, konuşmaların ardından tarımdaki teknolojik gelişmeler hakkında yapılan değerlendirmelerle sona erdi.