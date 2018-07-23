Başkan Albayrak, tren kazasında yaralananları ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu’da yaşanan feci tren kazasında yaralanan ve hastanede tedavi altında olan kişileri ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu’da yaşanan feci tren kazasında yaralanan ve hastanede tedavi altında olan kişileri ziyaret etti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi’nde 8 Temmuz Pazar günü yaşanan kazada 24 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, feci tren kazasından sonra Muratlı Devlet Hastanesinde tedavisi süren Cihan Subaşı ve Semiha Subaşı’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaralılar, Albayrak’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.